Министр дал положительную оценку работе, проводимой членами общественных советов не только в аудиториях ведомственных образовательных организаций, но и в территориальных органах.

Сегодня Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев и члены Общественного совета при МВД России обсудили тему: «Участие членов общественных советов в профессиональной подготовке сотрудников органов внутренних дел как форма взаимодействия полиции с институтами гражданского общества».В начале заседания присутствующие почтили минутой молчания память члена Общественного совета при МВД России Людмилы Алексеевой, скончавшейся накануне.Переходя к повестке дня, Глава МВД России отметил, что вопросы повышения профессионального уровня сотрудников органов внутренних дел не теряют своей актуальности: «Вызовы и угрозы безопасности в современном мире предъявляют все более высокие требования к подготовке полицейских кадров, появляются новые виды преступлений и способы их совершения».Министр дал положительную оценку работе, проводимой членами общественных советов не только в аудиториях ведомственных образовательных организаций, но и в территориальных органах: «Ежегодно около 10 тысяч вчерашних курсантов приходят на службу в наши подразделения. У молодых специалистов есть хорошие теоретические знания. В то же время им нужен жизненный и служебный опыт, которым вы можете поделиться».Форматы подобного общения различны. На протяжении нескольких лет проводится военно-спортивный сбор суворовцев и кадетов «Наследники Победы». Доброй традицией стали встречи представителей гражданского общества с выпускниками вузов МВД России из разных регионов страны, во время которых они могут получить ответы на вопросы, напрямую связанные с дальнейшей профессиональной деятельностью. Положительно зарекомендовала себя практика участия представителей общественных советов в работе аттестационных комиссий. «Такой подход в полной мере соответствует важнейшему принципу деятельности полиции – ее открытости. А главное – позволяет всесторонне оценить профессиональные и личностные качества кандидатов на ответственные должности», - сказал Владимир Колокольцев.Участники заседания, прошедшего под председательством Анатолия Кучерены, обсудили наработки ряда регионов, которые могут быть использованы в масштабе страны. Так, в Красноярском крае в этом году состоялись семинары по изучению изменений в законодательстве и судебной практике, в Калужской области прошли лекции и мастер-классы по обучению основам доврачебной помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях, в Москве в преддверии чемпионата мира по футболу общественники провели для сотрудников полиции курсы английского языка, разработали специальный разговорник.Владимир Колокольцев подчеркнул: «Министерство готово поддержать и другие инициативы, направленные на дальнейшее укрепление кадрового потенциала ведомства».В завершение заседания Глава МВД России объявил благодарность некоторым членам Общественного совета за активную работу по созданию положительного образа сотрудника полиции, повышение уровня доверия граждан к деятельности органов внутренних дел Российской Федерации в выполнении возложенных на Министерство задач.Заместитель Председателя Союза журналистов России Алексей Вишневецкий сообщил о том, что помощник Министра внутренних дел Российской Федерации полковник полиции Ирина Волк принята в состав этого творческого общественного объединения и вручил ей удостоверение члена Союза журналистов России.