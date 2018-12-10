Министр дал положительную оценку работе, проводимой членами общественных советов не только в аудиториях ведомственных образовательных организаций, но и в территориальных органах.
Сегодня Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев и члены Общественного совета при МВД России обсудили тему: «Участие членов общественных советов в профессиональной подготовке сотрудников органов внутренних дел как форма взаимодействия полиции с институтами гражданского общества».
В начале заседания присутствующие почтили минутой молчания память члена Общественного совета при МВД России Людмилы Алексеевой, скончавшейся накануне.
Переходя к повестке дня, Глава МВД России отметил, что вопросы повышения профессионального уровня сотрудников органов внутренних дел не теряют своей актуальности: «Вызовы и угрозы безопасности в современном мире предъявляют все более высокие требования к подготовке полицейских кадров, появляются новые виды преступлений и способы их совершения».
Министр дал положительную оценку работе, проводимой членами общественных советов не только в аудиториях ведомственных образовательных организаций, но и в территориальных органах: «Ежегодно около 10 тысяч вчерашних курсантов приходят на службу в наши подразделения. У молодых специалистов есть хорошие теоретические знания. В то же время им нужен жизненный и служебный опыт, которым вы можете поделиться».
Форматы подобного общения различны. На протяжении нескольких лет проводится военно-спортивный сбор суворовцев и кадетов «Наследники Победы». Доброй традицией стали встречи представителей гражданского общества с выпускниками вузов МВД России из разных регионов страны, во время которых они могут получить ответы на вопросы, напрямую связанные с дальнейшей профессиональной деятельностью. Положительно зарекомендовала себя практика участия представителей общественных советов в работе аттестационных комиссий. «Такой подход в полной мере соответствует важнейшему принципу деятельности полиции – ее открытости. А главное – позволяет всесторонне оценить профессиональные и личностные качества кандидатов на ответственные должности», - сказал Владимир Колокольцев.
Участники заседания, прошедшего под председательством Анатолия Кучерены, обсудили наработки ряда регионов, которые могут быть использованы в масштабе страны. Так, в Красноярском крае в этом году состоялись семинары по изучению изменений в законодательстве и судебной практике, в Калужской области прошли лекции и мастер-классы по обучению основам доврачебной помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях, в Москве в преддверии чемпионата мира по футболу общественники провели для сотрудников полиции курсы английского языка, разработали специальный разговорник.
Владимир Колокольцев подчеркнул: «Министерство готово поддержать и другие инициативы, направленные на дальнейшее укрепление кадрового потенциала ведомства».
В завершение заседания Глава МВД России объявил благодарность некоторым членам Общественного совета за активную работу по созданию положительного образа сотрудника полиции, повышение уровня доверия граждан к деятельности органов внутренних дел Российской Федерации в выполнении возложенных на Министерство задач.
Заместитель Председателя Союза журналистов России Алексей Вишневецкий сообщил о том, что помощник Министра внутренних дел Российской Федерации полковник полиции Ирина Волк принята в состав этого творческого общественного объединения и вручил ей удостоверение члена Союза журналистов России.