Ее должности в администрации больше нет

Ее должности в администрации больше нетВ самом начале пути в качестве главы региона Владимир Сипягин отказался от должностей вице-губернаторов по строительству и имущественных отношений. Число его заместителей стало меньше, чем при Светлане Орловой.Под сокращение попала Елена Мазанько, хоть она и временно отстранена от обязанностей решением Октябрьского районного суда города Владимира. Мазанько находится под следствием с июня прошлого года за превышение полномочий.