Анастасия Хомячкова участвовала в студенческих соревнованиях в Сербии

Анастасия Хомячкова участвовала в студенческих соревнованиях в СербииСтудентка Института физической культуры ВлГУ Анастасия Хомячкова выступила в составе сборной команды России на Кубке Мира по самбо. Наша спортсменка завоевала золотую медаль в весовой категории до 72 килограмм.Соревнования проходили с 6-го по 9-е декабря в Сербии. Там участвовали студенты из 16 государств. Сборная России заняла первое место в общекомандном зачете. Русские самбисты выиграли 17 золотых медалей из 18 возможных