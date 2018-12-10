10 декабря - День Героев Отечества.

10 декабря по всей стране проходят памятные мероприятия в честь героев, которые навсегда оставили своё имя в истории России.В этот день руководство и личный состав регионального УМВД возложили цветы к мемориальной доске в честь нашего земляка - генерал-полковника милиции Ивана Ивановича Голубева.Иван Иванович Голубев родился в Вязниковском районе. В разное время он руководил районными отделами милиции, затем - Управлением внутренних дел региона. В середине 90-х был назначен начальником Главного управления обеспечения общественного порядка МВД России, а в 1999 году - заместителем министра внутренних дел Российской Федерации.Звание героя Российской Федерации Ивану Ивановичу Голубеву было присвоено в 2000 году, за успешно проведенную операцию по обороне населенных пунктов на территории Республики Дагестан, в результате которой было задержано свыше двухсот боевиков, изъято большое количество оружия, боеприпасов, взрывных устройств.Иван Иванович Голубев ушел из жизни в 2003 году, но память о нем живет и передается каждому новому поколению правоохранителей.Далее в Центре профессиональной подготовки областного УМВД состоялось торжественное мероприятие, в ходе которого полицейские почтили минутой молчания память Героя России и всех сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей. После троекратного залпа из боевого оружия, сотрудники полиции возложили цветы к бюсту Ивана Ивановича и мемориальному обелиску, расположенным на Аллее памяти Центра.