«Ростелеком» поддержал мероприятие

«Ростелеком» поддержал мероприятиеВ Областном Дворце культуры и искусства состоялся финал конкурса исполнителей эстрадной песни имени Леонида Дербенева «Поющая Губерния». Владимирский филиал «Ростелекома» выступил техническим партнером мероприятия, обеспечив защищенные каналы связи с пропускной способностью 100 Мбит/с. Благодаря сотрудничеству «Ростелекома» и телеканала «Губерния – 33» финал конкурса смогли посмотреть не только зрители, пришедшие на концерт, но и любители музыки в прямом телеэфире.Конкурс проводился для исполнителей отечественной эстрадной песни всех возрастов, без деления на профессионалов и любителей. Участие в нём приняли сольные исполнители, дуэты, трио и ансамбли из разных уголков Владимирской области. В финале, где вживую исполнялись песни на стихи Леонида Дербенёва в сопровождении Владимирского губернаторского симфонического оркестра, участвовали 22 исполнителя, прошедшие отборочный тур. Победителем конкурса стала Ирина Коновалова. Она работает администратором в гостиничном комплексе «Пушкарская слобода» и занимается вокалом с 13 лет.Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:«На мой взгляд, финал прошел на самом высоком исполнительском уровне, а благодаря «Ростелекому» видеотрансляция состоялась без сбоев. Мы гордимся тем, что цифровые решения позволяют всё большему количеству людей виртуально оказываться на месте интересных событий. От души поздравляю победителей и желаю им дальнейших творческих достижений. Я считаю, что этот великолепный гала-концерт стал красочным событием в культурной жизни региона!»«Ростелеком» активно расширяет портфель услуг, добавляя востребованные разработки для повседневного использования. Так, например, услуга «Видеонаблюдение» от «Ростелекома» доступна как для домашнего использования, так и для бизнеса. B cиcтeму мoжeт быть инcтaллиpoвaнa oднa или нecкoлькo кaмep нaблюдeния. Учитывaя oбъём зaдaч, выбиpaeтcя оптимальный тapиф для кaждoй кaмepы. Ocтaвить зaявку нa пoдключeниe уcлуги мoжно на сайте компании, а caму кaмepу куpьep в удобное для вас время дocтaвит в любое мecтo.Конкурс «Поющая Губерния» проводится с 2014 года. Он был задуман как смотр талантливых певцов на Владимирской земле, и основной задачей ставилось не только их выявление, но и дальнейшая творческая поддержка. Конкурс «Поющая губерния» организует Областной Дворец культуры и искусства, а его партнёром выступает Центр классической музыки.