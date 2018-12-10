В происшествии пострадал пассажир автомобиля

В происшествии пострадал пассажир автомобиляВо Владимире произошло ДТП по вине женщины-водителя. Ночью 10 декабря недалеко от «Славянского базара» 27-летняя девушка, управляя автомобилем Kia Rio, не справилась с управлением. В итоге машина вылетела с проезжей части, ударилась об дерево, а затем влетела в фасад здания.В происшествии пострадал пассажир иномарки – 34-летний мужчина. Ему диагностировали перелом ребер.В пресс-службе регионального ГИБДД рассказали, что девушка отказалась от прохождения медицинского освидетельствования.