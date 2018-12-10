Она снова станет генеральным директором
Она снова станет генеральным директором
Во Владимиро-Суздальский музей-заповедник возвращается Светлана Мельникова. Она вновь займет пост генерального директора.
До отставки Игоря Конышева, который последние несколько лет руководил владимирским музеем, Светлана Мельникова возглавляла музей «Херсонес Таврический».
Для справки
Светлана Мельникова родилась в 1955 года в Южно-Сахалинске. Окончила ВлГУ по специальности «английский и немецкий языки». Работала экскурсоводом.
Потом ее назначили на должность заместителя гендиректора ВСМЗ по экскурсионно-массовой работе. Она представляла российские музеи на международных музейных форумах по всему миру.
Кроме того, Светлана Мельникова входит в состав совета при президенте РФ по культуре и искусству, входит в Президиум Союза музеев России. Заслуженный работник культуры РФ, почётный член Российской академии художеств.