Она снова станет генеральным директором

Она снова станет генеральным директоромВо Владимиро-Суздальский музей-заповедник возвращается Светлана Мельникова. Она вновь займет пост генерального директора.До отставки Игоря Конышева, который последние несколько лет руководил владимирским музеем, Светлана Мельникова возглавляла музей «Херсонес Таврический».Для справкиСветлана Мельникова родилась в 1955 года в Южно-Сахалинске. Окончила ВлГУ по специальности «английский и немецкий языки». Работала экскурсоводом.Потом ее назначили на должность заместителя гендиректора ВСМЗ по экскурсионно-массовой работе. Она представляла российские музеи на международных музейных форумах по всему миру.Кроме того, Светлана Мельникова входит в состав совета при президенте РФ по культуре и искусству, входит в Президиум Союза музеев России. Заслуженный работник культуры РФ, почётный член Российской академии художеств.