Анастасия Волочкова рассказала все о своих мужчинах. Балерина призналась, что с Николаем Басковым они пошутили, и поведала, как ее домогается краснодарский бизнесмен.

Анастасия Волочкова рассказала все о своих мужчинах. Балерина призналась, что с Николаем Басковым они пошутили, и поведала, как ее домогается краснодарский бизнесмен.На днях в эфир вышла программа, в которой некий бизнесмен из краснодара по имени Андрей Марченко обнародовал видео, где Анастасия волочкова благодарит его за букет цветов. Мужчина утверждает, что с артисткой его связывают более чем деловые отношения. Балерина немедленно отреагировала на откровения Марченко.Артистка признала, что знакома с бизнесменом, однако никаких личных отношений у них, по ее словам, не было. "Два года назад после моего концерта в Краснодаре я интеллигентно послала Марченко из-за его домогательств", – цитирует Анастасию Волочкову .В качестве доказательств балерина обнародовала переписку с Марченко, в которой тот недвусмысленно намекает на интим. "Тебя хочу) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)" – написал ей бизнесмен.Как оказалось, Волочкова страшно обижена на Марченко. Она объяснила: "Марченко обещал поддержать мой благотворительный тур по краснодарским станицам, а в обмен попросил рекламу своей фирмы. Свои обязательства я выполнила, а Марченко подвел, обманул меня и мой коллектив".Свои претензии балерина высказала и самому бизнесмену. "Малыш я в Москве) соскучился", – признался в переписке ухажер. Разгневанная Анастасия поставила его на место: "Я не Малыш тебе, Андрей. Очень некрасиво ты поступил". "Да, когда мы с ним познакомились в благодарность за цветы, которые мне передали от него после концерта, я отправила ему видео, где говорю ему "спасибо" за букет. И это видео Марченко выкидывает на федеральный телеканал. Мне кажется, это настолько низко для мужчины. У него нет чести и достоинства", – заключила оскорбленная Волочкова.Анастасия дала понять, что вовсе не Андрей является ее любимым мужчиной. Но и не Николай Басков, информация о свадьбе с которым взорвала СМИ на днях. "Конечно же, это была шутка. Обычный прикол. Мы встретились с Колей на съёмках программы про свадьбу и оттуда вышло несколько фотографий. Мы с Колей дружим более 20 лет, у нас отношения проверенные временем", – сообщила артистка.В заключение Волочкова заявила, что ее возлюбленный никогда не был женат, у него нет детей, но демонстрировать его общественности она не спешит. Всему свое время, убеждена эффектная танцовщица.