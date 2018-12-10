У местных жителей фигурант похитил телевизор и ноутбук.

В конце ноября текущего года в дежурную часть ОМВД России по Меленковскому району обратилась 66-летняя местная жительница. Пенсионерка сообщила, что в её жилище проник мужчина и похитил телевизор. Женщины, находившаяся в этот момент дома, попросила злоумышленника прекратить противоправные деяния, однако он никак не отреагировал. Материальный ущерб, причиненный собственнице преступными действиями фигуранта, превысил 10 000 рублей.Полицейским потерпевшая смогла описать приметы мужчины. Сотрудники уголовного розыска провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которого был задержан подозреваемый, 30-летний местный житель, ранее уже попадавший в поле зрения правоохранителей.Похищенное имущество было изъято и возвращено пенсионерке.В ходе дальнейшей проверки оперативники установили причастность подозреваемого ещё к одному имущественному преступлению.В середине ноября фигурант, взломав замок входной двери, проник в дом 57-летнего местного жителя, откуда похитил ноутбук. Сумма материального ущерба, причиненного потерпевшему, составила 10 000 рублей.В содеянном подозреваемый сознался, пояснив, что похищенный ноутбук реализовал, а деньги потратил на собственные нужды.В настоящее время в отношении подозреваемого группой дознания и следственным отделением ОМВД России по Меленковскому району возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 161 УК РФ (грабеж) и ст. 158 УК РФ (кража).