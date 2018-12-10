Банкиры встретились с Владимиром Сипягиным

Банкиры встретились с Владимиром Сипягиным7 декабря во Владимире состоялась встреча заместителя президента – председателя правления ВТБ Дениса Бортникова с губернатором Владимирской области Владимиром Сипягиным.Стороны обсудили вопросы участия банка в приоритетных проектах, направленных на укрепление социально-экономического потенциала региона. При поддержке ВТБ в области уже реализован ряд инициатив в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в частности, строительство котельной и замена уличного освещения. Также банк обслуживает фонд капитального ремонта и единый расчетно-информационный центр Владимирской области, что позволяет жителям оплачивать коммунальные услуги по единому платежному документу и без комиссии.Одним из стратегических направлений в рамках взаимодействия финансового учреждения и администрации региона является поддержка малого и среднего бизнеса, в том числе с использованием действующих механизмов льготного кредитования.«ВТБ заинтересован в укреплении долгосрочного сотрудничества с администрацией Владимирской области. В первую очередь – в совместной реализации программ, нацеленных на социально-экономическое развитие области. Мы обслуживаем порядка 3800 предприятий и организаций региона, а наш кредитно-документарный портфель здесь на 1 ноября 2018 года составил 16,2 млрд рублей, из которых 13 млрд – портфель среднего и малого бизнеса. Наш опыт работы с компаниями этого сегмента и имеющиеся инструменты поддержки позволяют выстраивать эффективные партнерские отношения, в том числе за счет предоставления финансирования на льготных условиях», – отметил в ходе встречи Денис Бортников.«Владимирская область намерена развивать сотрудничество с ВТБ – вторым по величине в России банком с государственным участием. Мы видим, что его структура развивается очень активно: открываются филиалы, расширяется сеть банкоматов, услуги становятся более качественными и доступными. Немаловажно, что банк поддерживает социальные проекты. Пример тому – недавняя акция «Мир без слёз», которая проходила в Детской городской поликлинике №1 города Владимира. Подобный опыт работы обязательно нужно масштабировать», – прокомментировал губернатор Владимирской области Владимир Сипягин.ВТБ является одним из лидеров на рынке корпоративного кредитования Владимирской области с долей в 16%, на рынке привлечения – 26%.