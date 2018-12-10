Традиционный предновогодний концерт Легенды Ретро FM в Олимпийском собирает всех кумиров 80-90-х на одной сцене. Юрий Шатунов и Валерий Леонтьев, Вадим Казаченко и Михаил Боярский со своими нетленными хитами были восторженно встречены публикой. А за кулисами сенсацией стало появление Кая Метова с молодой любовницей.

Традиционный предновогодний концерт "Легенды "Ретро FM" в "Олимпийском" собирает всех кумиров 80-90-х на одной сцене. Юрий Шатунов и Валерий Леонтьев, Вадим Казаченко и Михаил Боярский со своими нетленными хитами были восторженно встречены публикой. А за кулисами сенсацией стало появление Кая Метова с молодой любовницей.Исполнителю хита Position №2 уже 54 года. Анастасии, с которой он пришел на концерт и которую представил как свою невесту, только 26. И солидная разница в возрасте никого, кажется, не смущает. "Я не чувствую, что Кай старше меня, потому что он в душе молод, энергичен, да и в постели хорош", – призналась Настя."Мы познакомились шесть лет назад на одном из мероприятий, где у меня была встреча, а Кай выступал, – рассказала "Дни.ру" Анастасия. – Начали общаться. Кай взял у меня номер телефона, после некоторой паузы начал звонить, мы стали списываться. Первый раз встретились, второй – так и начались отношения. А теперь уже живем вместе".Избранница Метова призналась, что дома и в машине у них часто играют песни Кая. "Он очень любит себя слушать, особенно в преддверии выхода нового альбома, – улыбнулась счастливая девушка. – Спрашивает меня, как звучит".Анастасия знает, что путь к сердцу мужчины лежит через его желудок. "До встречи с Каем я не очень любила и умела готовить, – отметила она. – Когда мы стали вместе жить, поняла, что любимого надо каждый день чем-то удивлять. Кай, например, очень любит рыбу. Вчера, например, когда он вернулся с гастролей, я сделала ему стейк из семги и брокколи".Думают влюбленные и о пополнении в семье. "Я говорю ему: "Кай, у тебя уже трое детей, причем первая дочь даже меня старше. Куда тебе еще?" – улыбнулась Настя. – А он отвечает: "Ты знаешь, я сейчас повзрослел, поумнел, поэтому хочу еще детей, чтобы уже иначе и более осознанно заниматься их воспитанием".Со старшей дочкой Кая Анастасия в хороших отношениях. Можно сказать, они лучшие подруги. Кристина рада, что у ее знаменитого отца появилась такая красивая девушка. Скорее всего, в наступающем году она станет певцу женой.Неравные браки в последнее время очень полюбились звездам. Например, Армен Джигарханян старше Виталины Цымбалюк-Романовской на 45 лет, Иван Краско старше Натальи Шевель на все 60, а разница в возрасте у Андрея Кончаловского и Юлии Высоцкой составляет 35 лет.