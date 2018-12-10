Актер Алексей Панин опроверг все сообщения о том, что он попал в автомобильную аварию и получил травму головы. Об этом он рассказал в интервью российскому изданию.

Актер Алексей Панин опроверг все сообщения о том, что онпопал в автомобильную аварию и получил травму головы. Об этом он рассказал винтервью российскому изданию.Скандальный артист признался, что устал от всех ложныхслухов. Он сообщил, что во время предполагаемой аварии он был в ресторане ссолисткой поп-группы "Блестящие" Ксений Новиковой. Предыдущий день Панин провел дома с дочерью Аней."Я никуда не попадал. Пусть уже пишут, что хотят, мнеплевать. Надоело. Сижу в ресторане с Ксюшей из "Блестящих", про аварию ничегоне знаю. Вчера тоже все нормально было: весь день с дочкой Нюсей отдыхали,спали дома", – передает его слова Комсомольская правда.Напомним, что сегодня, 10 декабря, появилась новостьо том, чтона улице Подвойского в Пресненском районе Москвы столкнулись два такси, после чего в них въехалаиномаркаMercedes, пассажиром которой был артист. В результате дорожного инцидента Алексей получилсерьезную травму голову, но от госпитализации отказался, передает .На улице Подвойского действительно недавно произошла автомобильная авария, рассказал источник . К счастью, в результате ДТП никто не пострадал. По этой причине данные об участниках не были переданы в дежурную часть.Панин также разместил видеоролик, в котором обратилась к своим поклонникам. Он заявил, что все слухи о его смерти распространяют недоброжелатели. Вместе с дочерью, сценаристом Лией Скворцовой и Денисом Ковальским актер направляется на съемки программы "День со звездой", сообщает .В начале декабря эпатажного артиста сняли с рейса Стамбул – Москва. Мужчина курил в туалетной комнате, пил алкоголь и громко рассказывал другим пассажирам, какправильно закрывать детектор дыма салфеткой. Кроме того, Панин также требовал у присутствующих ручку для раздачи автографов, периодическивыкрикивая, что он звезда, и в России ему ничего не будет. На замечаниябортпроводников реагировал в грубой форме.Официальныйпредставитель Генпрокуратуры России Александр Куренной уже дал оценку поведениюактера. Он заявил, что ведомство не может назвать поведение Алексея дебошем,поскольку на борту не было драки. По его словам, актера оштрафуют только закурение в лайнере. Звезде предстоит оплатить штраф в размере до 1,5 тысячи рублей.