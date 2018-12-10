Диванные критики никогда не окажутся на месте спортсмена и не смогут его понять. Алина Загитова старается относиться с юмором к их критике. Тем не менее, оскорбления спортсменку злят.

"Диванные критики" никогда не окажутся на местеспортсмена и не смогут его понять. Алина Загитова старается относиться с юморомк их критике. Тем не менее, оскорбления спортсменку злят.Все ждут от Алины хорошего выступления. И если вдругфигуристка откаталась не так удачно, как хотелось бы поклонникам, сразу жеактивизируются комментаторы, отмечает Загитова."Злит, когда я выступаю не так хорошо, как все от меняждут, и многие начинают сразу же писать: вот, она сливается, она не может. Этодиванные критики. Это то же самое, что я пойду комментировать другой видспорта, не зная его. Они не были на моем месте, они не занимаются никаким видомспорта, не знают, как тяжело быть профессиональным спортсменом, как трудно вседается на этом уровне", – заявила фигуристка изданию "Р-Спорт".Алина признается: когда такие посты выводят ее из себя, онавспоминает, что эти люди никогда не были на ее месте – и никогда не будут. Этимысли позволяют спортсменке успокоиться и относиться к критике с юмором.Тем временем комментатор Василий Уткин решил пожуритьболельщиков Алины. Однако получилось у него традиционно неловко – в оскорбительныйпост адресован самой спортсменке. Болельщиков Алины комментатор назвалпридурками. Уткин считает, что они не в состоянии поддержать Загитову."Как трудно, когда тебе, Алина, нужна поддержка исовет, а твои болельщики могут спокойно основать Всероссийское добровольноеобщество придурков, в полном составе войти в него и даже провестиобщенациональную придурковатую перепись", – написал Василий Уткин поджфотографией плачущей Алины, опубликованной в его Instagram.Поклонники Загитовой, в свою очередь, поинтересовались ужурналиста-грубияна, на каком основании он пришел к своим выводам. "Наосновании высказываний скольких болельщиков Алины вы решили, что все болельщики– придурки? Если вы официально заявили об этом, значит у вас должны быть вескиедоказательства?", – задали вопрос комментатору пользователи."Зачем же адресовать это Алине? Всякое уважение пропалок вам", – заметил один из подписчиков. "А Уткин общается с себеподобными, поэтому и видит одних дебилов", – написал другой.Алина Загитова завоевала золото на Олимпиаде-2018 вПхенчхане и победила на чемпионате Европы в этом же году. А по версии МинспортаРоссии, Алина стала спортсменкой года.В финале Гран-при 2018 года, который прошел в канадскомВанкувере, 16-летняя Алина заняла 2-е место. На третьем – еще одна россиянка,Елизавета Туктамышева. А победительницей стала японка Рики Кихира. Каксообщалось, Загитова вышла на лед в финале после травмы. Перед самымисоревнованиями воспитанница Этери Тутберидзе споткнулась о кабель.