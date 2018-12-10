Президент Украины Петр Порошенко, сходивший в супермаркет со своей женой Мариной, вляпался в очередную нелепую ситуацию. Пиарщики лидера Незалежной хотели продемонстрировать его близость к народу, а в итоге выставили посмешищем, отмечают пользователи Сети.

Президент Украины Петр Порошенко, сходивший в супермаркет со своей женой Мариной, вляпался в очередную нелепую ситуацию.Пиарщики лидера Незалежной хотели продемонстрировать его "близость кнароду", а в итоге выставили посмешищем, отмечают пользователи Сети.ФотоПетра Порошенко вместе с женой Мариной на своих страницах в соцсетяхопубликовал близкий к президенту Украины блогер Мирослав Олешко. "Ввоскресенье по супермаркетам", – подписал он. На снимке улыбающийсялидер Незалежной вместе с супругой стоят в обнимку с чьими-то детьми.ПользователиСети подобный "креатив" не оценили. По мнению большинствакомментаторов, фотосессия в супермаркете – лишь элемент предвыборногопиара Порошенко, чей рейтинг находится на крайне низких отметках.Политолог Дмитрий Корнейчукв шутку предположил, что украинский лидер с супругой вышел вечером запродуктами, но денег расплатиться на кассе не хватило. "Поэтому пришлосьпродать за 50 гривен псевдосемейное фото с чужими детьми какому-то извращенцу-фотографу", – написал он на своей странице в Facebook.свою очередь, Денис Гороховский заметил, что в руках у президентскойчеты нет корзины или тележки, куда складывают покупки. Он предположил,что у лидера Незалежной есть для этого специальный человек, а он с женой просто приходит фотографироваться.Шквал саркастических комментариев в адрес Порошенко на днях вызвала его публикация в Facebookс фотографией миловидного рыжего кота. Украинский лидер написал оновоселье украинских военнослужащих в новом общежитии подо Львовом."Это– первый пост про кота на моей странице", – заявил Порошенко. К записион приложил фотографию питомца.ПользователиСети предположили, что подобный формат – последняя попытка президентаУкраины поднять свой рейтинг в преддверии выборов. Другие комментаторыпосоветовали Порошенко не публиковать фото котиков, а заняться решением реальных проблем.