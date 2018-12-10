Президент Украины Петр Порошенко, сходивший в супермаркет со своей женой Мариной, вляпался в очередную нелепую ситуацию.
Пиарщики лидера Незалежной хотели продемонстрировать его близость к
народу, а в итоге выставили посмешищем, отмечают пользователи Сети.
Президент Украины Петр Порошенко, сходивший в супермаркет со своей женой Мариной, вляпался в очередную нелепую ситуацию.
Пиарщики лидера Незалежной хотели продемонстрировать его "близость к
народу", а в итоге выставили посмешищем, отмечают пользователи Сети.
Фото
Петра Порошенко вместе с женой Мариной на своих страницах в соцсетях
опубликовал близкий к президенту Украины блогер Мирослав Олешко. "В
воскресенье по супермаркетам", – подписал он. На снимке улыбающийся
лидер Незалежной вместе с супругой стоят в обнимку с чьими-то детьми.
Пользователи
Сети подобный "креатив" не оценили. По мнению большинства
комментаторов, фотосессия в супермаркете – лишь элемент предвыборного
пиара Порошенко, чей рейтинг находится на крайне низких отметках.
Политолог Дмитрий Корнейчук
в шутку предположил, что украинский лидер с супругой вышел вечером за
продуктами, но денег расплатиться на кассе не хватило. "Поэтому пришлось
продать за 50 гривен псевдосемейное фото с чужими детьми какому-то извращенцу-фотографу", – написал он на своей странице в Facebook.
В
свою очередь, Денис Гороховский заметил, что в руках у президентской
четы нет корзины или тележки, куда складывают покупки. Он предположил,
что у лидера Незалежной есть для этого специальный человек, а он с женой просто приходит фотографироваться.
Шквал саркастических комментариев в адрес Порошенко на днях вызвала его публикация в Facebook
с фотографией миловидного рыжего кота. Украинский лидер написал о
новоселье украинских военнослужащих в новом общежитии подо Львовом.
"Это
– первый пост про кота на моей странице", – заявил Порошенко. К записи
он приложил фотографию питомца.
Пользователи
Сети предположили, что подобный формат – последняя попытка президента
Украины поднять свой рейтинг в преддверии выборов. Другие комментаторы
посоветовали Порошенко не публиковать фото котиков, а заняться решением реальных проблем.