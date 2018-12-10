В Сети разразился настоящий скандал из-за того,
что новогодний Голубой огонек поручено вести знаменитому юмористу и
ведущей Дома-2. После публикации Евгения Вагановича снимка с Ольгой Бузовой в Instagram россияне разразились негативными
комментариями.
В Сети разразился настоящий скандал из-за того,
что новогодний "Голубой огонек" поручено вести знаменитому юмористу и
ведущей "Дома-2". После публикации Евгения Вагановича снимка с Ольгой Бузовой в Instagram россияне разразились негативными
комментариями.
Пользователи соцсети
буквально затравили Петросяна и поющую ведущую. "Дешевый пиар с бездарностью... Евгений Ваганович, не ваш
уровень...", "Сколько заплатили ему за этот позор?", "Один только голос ее
противный, особенно реклама, а теперь еще и "Голубой огонек" портить. Будет смотреть
что-то другое, только не Бузову", – обрушились на юмориста с певицей фоллловеры.
К обсуждению снимка
присоединился и член экспертного совета по развитию информационного общества
при Госдуме Вадим Манукян. "Евгений Ваганович, дорогой вы наш человек, признайтесь,
публикуя этот пост, вы наверное не думали, что столько негатива выльется в ваш
адрес и в адрес Бузовой?", – спросил Петросяна Манукян.
Артист встал на защиту
партнерши по "Голубому огоньку". "Вы правы! Я и не предполагал, что здесь так
много злых людей. Большинство из которых женщины. Речь даже не о негативе в мой
адрес, сколько в адрес Ольги. Мне очень жаль", – ответил Евгений Петросян.
Ранее известие
прокомментировала и сама Бузова. "Я и легендарный Евгений Ваганович Петросян сделали для всех зрителей
самую необычную коллаборацию. Такого от нас не ожидает никто", – написала Ольга.