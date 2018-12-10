В Сети разразился настоящий скандал из-за того, что новогодний Голубой огонек поручено вести знаменитому юмористу и ведущей Дома-2. После публикации Евгения Вагановича снимка с Ольгой Бузовой в Instagram россияне разразились негативными комментариями.

В Сети разразился настоящий скандал из-за того,что новогодний "Голубой огонек" поручено вести знаменитому юмористу иведущей "Дома-2". После публикации Евгения Вагановича снимка с Ольгой Бузовой в Instagram россияне разразились негативнымикомментариями.Пользователи соцсетибуквально затравили Петросяна и поющую ведущую. "Дешевый пиар с бездарностью... Евгений Ваганович, не вашуровень...", "Сколько заплатили ему за этот позор?", "Один только голос еепротивный, особенно реклама, а теперь еще и "Голубой огонек" портить. Будет смотретьчто-то другое, только не Бузову", – обрушились на юмориста с певицей фоллловеры.К обсуждению снимкаприсоединился и член экспертного совета по развитию информационного обществапри Госдуме Вадим Манукян. "Евгений Ваганович, дорогой вы наш человек, признайтесь,публикуя этот пост, вы наверное не думали, что столько негатива выльется в вашадрес и в адрес Бузовой?", – спросил Петросяна Манукян.Артист встал на защитупартнерши по "Голубому огоньку". "Вы правы! Я и не предполагал, что здесь такмного злых людей. Большинство из которых женщины. Речь даже не о негативе в мойадрес, сколько в адрес Ольги. Мне очень жаль", – ответил Евгений Петросян.Ранее известиепрокомментировала и сама Бузова. "Я и легендарный Евгений Ваганович Петросян сделали для всех зрителейсамую необычную коллаборацию. Такого от нас не ожидает никто", – написала Ольга.