Воскресная программа 17-го тура Российской премьер-лиги завершался матчем в Санкт-Петербурге, где местный Зенит принимал казанский Рубин и потерпел поражение со счетом 1:2.

Воскресная программа 17-го тура Российской премьер-лиги завершался матчем в Санкт-Петербурге, где местный "Зенит" принимал казанский "Рубин" и потерпел поражение со счетом 1:2.В составе победителей дубль оформил Егор Сорокин (8-я и 50-я минуты). У хозяев с пенальти отличился Леандро Паредес (59-я)."Зенит" в чемпионате потерпел второе поражение подряд и третье в четырех последних матчах. На зимний перерыв санкт-петербургский клуб с 34 очками в активе уходит на первом месте в турнирной таблице. Но идущий следом "Краснодар" отстает всего на один балл. На третьей строчке располагается ЦСКА (30 очков). "Рубин" с 25 баллами занимает шестое место.Отметим. что следующий тур в РПЛ состоится в начале марта.