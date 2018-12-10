Алана Мамаева обнародовала видео, на котором запечатлен ее муж с любовницей. Жена полузащитника Краснодара, заключенного в Бутырском изоляторе, собрала все данные о новой пассии Павла.

Алана Мамаева обнародовала видео, на котором запечатлен еемуж с любовницей. Жена полузащитника "Краснодара", заключенного вБутырском изоляторе, собрала все данные о новой пассии Павла.Видео, на котором Павел Мамаев запечатлен в компаниипривлекательной брюнетки, было представлено на суд широкой общественности впрограмме "Центральное телевидение".По словам Аланы, она узнала про измены мужа совсем недавно, но изо всехсил старается спасти брак.Видеозапись была сделана в том самом кафе, где Павел Мамаев иего друг Александр Кокорин устроили побоище. Алана заявила, что любовницуфутболиста зовут Александра Фомина. Ей 27 лет, она живет в Вильнюсе, у нее естьдочь и собственный магазин цветов. На видео девушка обнимается с Мамаевым,целуется с ним и кладет голову футболисту на колени.Алана заявила, что любовница ее мужа – проститутка иработает в борделе. "Я была готова простить, начать все заново. Я думала,что человек поменяется и все осознает. Но когда я поняла, что он ее любит, иего фраза – "И тебя тоже люблю"… Стоит ли биться за человека, которыйвыбирает между проституткой и мной?", – вопрошает Мамаева.В то же время, в Instagram жена полузащитника кубанского клуба поблагодарила всехза поддержку футболиста. Девушка заявила, что не бросит мужа в любой ситуации, передает "ВокругТВ". Однаиз подписчиц спросила Мамаеву, будет ли ей нужен Павел "небогатый, сосредним заработком по России". "Он – мой муж, он мне всегда нужен, ивместе мы поднимемся с нуля", – ответила ей Алана.Футболисты Кокорин и Мамаев 8 октября устроили две драки. Вначале избили водителя телеведущей Ольги Ушаковой, а позже в кафе набросились на сотрудников Минпромторга. В обоих случаях жертвы спортсменов попали в больницу. Дебоширы по решению суда были заключены под стражу до 8 декабря. Позже суд продлили арест до 8 февраля.