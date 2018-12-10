Деньги лежали в подстаканнике между сиденьями

Деньги лежали в подстаканнике между сиденьямиВ Муроме в полицию обратился 43-летний местный житель, который рассказал, что у него украли деньги. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.Мужчина работает водителем такси. Ночью 4 декабря он вез пассажиров по указанному ими адресу. В какой-то момент один из клиентов неожиданно схватил деньги, находившиеся в подстаканнике между сиденьями, вышел из салона автомобиля и убежал неизвестном направлении.Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 29-летний житель Мурома. Преступник во всем сознался, пояснив, что деньги успел потратить.В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело за грабеж.