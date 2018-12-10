Обвиняемый похитил мобильный телефон у своего знакомого и металлическую лестницу с территории двора одного из домов районного центра.

Следственным отделом ОМВД России по Юрьев-Польскому району завершено расследование уголовных дел в отношении 22-летнего местного жителя. Молодому человеку предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 158 УК РФ (кража).По версии следствия в начале июня текущего года подозреваемый совершил кражу мобильного телефона, принадлежащего его 36-летнему знакомому. В ходе расследования полицейские установили причастность обвиняемого к совершению ещё одной кражи – предметом преступного посягательства стала металлическая лестница, похищенная со двора одного из домов города.Фигурант был задержан сотрудниками полиции и дал признательные показания, пояснив, что похищенное имущество реализовал, а вырученные денежные средства потратил на личные нужды.Материальный ущерб, причиненный потерпевшим, превысил шесть тысяч рублей.В настоящее время материалы уголовных дела с утвержденными обвинительными заключениями направлены в суд для рассмотрения по существу.