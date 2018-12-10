Соответствующее решение принял Владимир Сипягин

Соответствующее решение принял Владимир СипягинВо Владимир приехала 20-метровая живая ель. Лесная красавица теперь украшает площадь перед зданием областной администрации. Устанавливала дерево целая бригада Дедов Морозов. Украсят елку уже на этой неделе. А радовать жителей и гостей Владимира она будет до конца января.У дерева есть своя история. Эта елочка выросла около посёлка Мелехово Ковровского района. Ей примерно 45 лет. Этот подарок на Новый год жителям 33-го региона сделал ковровский филиал государственного автономного учреждения «Владимирский лесхоз».В Белом доме отмечают, что настоящей елки на площади обладминистрации не было уже 10 лет. Последние два года 12-метровое искусственное дерево брали в аренду.Доставка, установка и украшение главного символа Нового 2019 года будет стоить около 360 тысяч рублей. Столь недорогая, но при этом весьма представительная новогодняя елка появилась в регионе впервые за много лет. Прежнее руководство тратило на украшения миллионы рублей.