Инцидент произошел 17 мая этого года в частной клинике, которая находится на улице Вокзальная во Владимире. 26-летний владимирец пришёл в клинику за результатами диагностического обследования, которые были записаны на СD-диск. Молодому человеку выдали электронный носитель, но он потребовал воспроизвести видеозапись на компьютере. Ему предложили сделать это у себя дома. Парень разозлился и с близкого расстояния