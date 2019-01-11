Следят, как исполняются законы и защищают интересы граждан. 12 января свой профессиональный праздник отмечают работники прокуратуры. Эта дата была выбрана неслучайно, ведь в январе 1722 года по указу императора Петра I учредили первые надзорные органы. На торжествах в честь праздника во Владимире за отличную службу ведомственные награды и благодарности получили более 20 прокуроров города и области и ветераны службы.

Следят, как исполняются законы и защищают интересы граждан. 12 января свой профессиональный праздник отмечают работники прокуратуры. Эта дата была выбрана неслучайно, ведь в январе 1722 года по указу императора Петра I учредили первые надзорные органы. На торжествах в честь праздника во Владимире за отличную службу ведомственные награды и благодарности получили более 20 прокуроров города и области и ветераны службы. Каждый день сотрудники прокуратуры следят за соблюдением закона в разных сферах, на их счету тысячи выявленных и пресечённых нарушений. С праздником прокуроров региона поздравили городские и областные власти, представители ЗакСобрания и главный прокурор области Игорь Пантюшин.Игорь Пантюшин, главный прокурор области: "Мы с гордостью можем сказать, что на территории области на протяжении многих лет наблюдается тенденция к снижению количества зарегистрированных преступлений. Снижение количества убийств, преступлений против собственности (краж, грабежей), на 20 процентов практически снизилось число преступлений, совершаемых несовершеннолетними. Всё это результаты нашей совместной работы".