Следят, как исполняются законы, и защищают интересы граждан. 12 января свой профессиональный праздник отмечают работники прокуратуры. Эта дата была выбрана неслучайно, ведь в январе 1722 года по указу императора Петра I учредили первые надзорные органы. На торжествах в честь праздника во Владимире за отличную службу ведомственные награды и благодарности получили более 20 прокуроров региона, а также ветераны службы. Как поздравляли сотрудников прокуратуры, расскажет Маргарита Махрова.

Следят, как исполняются законы, и защищают интересы граждан. 12 января свой профессиональный праздник отмечают работники прокуратуры. Эта дата была выбрана неслучайно, ведь в январе 1722 года по указу императора Петра I учредили первые надзорные органы. На торжествах в честь праздника во Владимире за отличную службу ведомственные награды и благодарности получили более 20 прокуроров региона, а также ветераны службы. Как поздравляли сотрудников прокуратуры, расскажет Маргарита Махрова.Владимир Мановец в прокуратуре города Владимира более 5 лет. Сегодня за добросовестный труд его награждают благодарностью от генерального прокурора.Владимир Мановец, сотрудник прокуратуры г. Владимира: "Иногда приходится жертвовать своим личным временем, иногда семьёй. Но мы выполняем задачи, поставленные государством и генеральной прокуратурой, поэтому делаем свою работу, несмотря ни на какие обстоятельства".Александр Сухарев - легендарная личность не только в прокурорском сообществе региона. Надзорному ведомству отдал 33 года. На службе повидал всякое, работал в Суздальском, Муромском районах, городе Владимире и даже Узбекистане. Александр Петрович юрист, правовед, журналист, наставник многих поколений молодых юристов, сейчас на пенсии, но продолжает активную общественную работу и пишет книги. Начинающим коллегам желает всегда с честью выполнять свой долг.Александр Сухарев, писатель, журналист, заслуженный юрист России: "Прежде всего честности, благородства - это два, высокого профессионализма, потому что без этого невозможно работать с людьми и оказывать им помощь".Свой профессиональный праздник работники прокуратуры отмечают 12 января. Дата стала знаковой благодаря Петру I. Именно в январе 1722-го по указу императора учредили первые надзорные органы. Сегодня сотрудники прокуратуры следят за исполнением законов и защищают интересы граждан в самых разных ситуациях. На их счету тысячи выявленных и пресечённых нарушений.Игорь Пантюшин, главный прокурор области: "Мы с гордостью можем сказать, что на территории области на протяжении многих лет наблюдается тенденция к снижению количества зарегистрированных преступлений. Снижение количества убийств, преступлений против собственности (краж, грабежей), на 20 процентов практически снизилось число преступлений, совершаемых несовершеннолетними. Всё это результаты нашей совместной работы".С праздником прокуроров региона поздравили городские и областные власти, представители ЗакСобрания. Губернатор Владимир Сипягин отметил, что совместно с властями и сотрудниками МЧС прокуроры в 2018 году под особый контроль взяли торговые и развлекательные центры региона. Там проводили проверки пожарной безопасности в связи с трагедией в Кемерово, где при пожаре погибли более 60 человек, большинство - дети. В 33-м регионе за год провели более 500 проверок и оштрафовали 456 нарушителей требований безопасности. Как отметил глава региона, в числе важных задач на будущее - продолжение борьбы с коррупцией на разных уровнях.Владимир Сипягин, губернатор Владимирской области: "Я предлагаю, кроме этого, особое внимание уделить проведению антикоррупционных экспертиз и выявлению избыточных административных барьеров в законодательстве и, в частности, в сфере предпринимательства".Поздравили прокуроров и городские власти, глава администрации Андрей Шохин рассказал, что в этом году отмечается 255 лет со дня назначения первого прокурора на Владимирской земле, есть и ещё один юбилей...Андрей Шохин, глава администрации г. Владимира: "75 лет нашей владимирской прокуратуре, поэтому нам в этом году повезло, мы будем отмечать сразу 2 юбилейные даты".Ольга Деева, глава г. Владимира: "Как работают все структуры: слаженно, гармонично, планомерно, я хочу сказать огромное спасибо за то, как работают сотрудники нашей прокуратуры, города Владимира".На торжествах в честь праздника во Владимире за отличную службу ведомственные награды и благодарности получили более 20 прокуроров города и области и ветераны службы. Завершилось торжество праздничным концертом.