Следят, как исполняются законы, и защищают интересы граждан. 12 января свой профессиональный праздник отмечают работники прокуратуры. Эта дата была выбрана неслучайно, ведь в январе 1722 года по указу императора Петра I учредили первые надзорные органы. На торжествах в честь праздника во Владимире за отличную службу ведомственные награды и благодарности получили более 20 прокуроров региона, а также ветераны службы. Как поздравляли сотрудников прокуратуры, расскажет Маргарита Махрова.
Следят, как исполняются законы, и защищают интересы граждан. 12 января свой профессиональный праздник отмечают работники прокуратуры. Эта дата была выбрана неслучайно, ведь в январе 1722 года по указу императора Петра I учредили первые надзорные органы. На торжествах в честь праздника во Владимире за отличную службу ведомственные награды и благодарности получили более 20 прокуроров региона, а также ветераны службы. Как поздравляли сотрудников прокуратуры, расскажет Маргарита Махрова.
Владимир Мановец в прокуратуре города Владимира более 5 лет. Сегодня за добросовестный труд его награждают благодарностью от генерального прокурора.
Владимир Мановец, сотрудник прокуратуры г. Владимира: "Иногда приходится жертвовать своим личным временем, иногда семьёй. Но мы выполняем задачи, поставленные государством и генеральной прокуратурой, поэтому делаем свою работу, несмотря ни на какие обстоятельства".
Александр Сухарев - легендарная личность не только в прокурорском сообществе региона. Надзорному ведомству отдал 33 года. На службе повидал всякое, работал в Суздальском, Муромском районах, городе Владимире и даже Узбекистане. Александр Петрович юрист, правовед, журналист, наставник многих поколений молодых юристов, сейчас на пенсии, но продолжает активную общественную работу и пишет книги. Начинающим коллегам желает всегда с честью выполнять свой долг.
Александр Сухарев, писатель, журналист, заслуженный юрист России: "Прежде всего честности, благородства - это два, высокого профессионализма, потому что без этого невозможно работать с людьми и оказывать им помощь".
Свой профессиональный праздник работники прокуратуры отмечают 12 января. Дата стала знаковой благодаря Петру I. Именно в январе 1722-го по указу императора учредили первые надзорные органы. Сегодня сотрудники прокуратуры следят за исполнением законов и защищают интересы граждан в самых разных ситуациях. На их счету тысячи выявленных и пресечённых нарушений.
Игорь Пантюшин, главный прокурор области: "Мы с гордостью можем сказать, что на территории области на протяжении многих лет наблюдается тенденция к снижению количества зарегистрированных преступлений. Снижение количества убийств, преступлений против собственности (краж, грабежей), на 20 процентов практически снизилось число преступлений, совершаемых несовершеннолетними. Всё это результаты нашей совместной работы".
С праздником прокуроров региона поздравили городские и областные власти, представители ЗакСобрания. Губернатор Владимир Сипягин отметил, что совместно с властями и сотрудниками МЧС прокуроры в 2018 году под особый контроль взяли торговые и развлекательные центры региона. Там проводили проверки пожарной безопасности в связи с трагедией в Кемерово, где при пожаре погибли более 60 человек, большинство - дети. В 33-м регионе за год провели более 500 проверок и оштрафовали 456 нарушителей требований безопасности. Как отметил глава региона, в числе важных задач на будущее - продолжение борьбы с коррупцией на разных уровнях.
Владимир Сипягин, губернатор Владимирской области: "Я предлагаю, кроме этого, особое внимание уделить проведению антикоррупционных экспертиз и выявлению избыточных административных барьеров в законодательстве и, в частности, в сфере предпринимательства".
Поздравили прокуроров и городские власти, глава администрации Андрей Шохин рассказал, что в этом году отмечается 255 лет со дня назначения первого прокурора на Владимирской земле, есть и ещё один юбилей...
Андрей Шохин, глава администрации г. Владимира: "75 лет нашей владимирской прокуратуре, поэтому нам в этом году повезло, мы будем отмечать сразу 2 юбилейные даты".
Ольга Деева, глава г. Владимира: "Как работают все структуры: слаженно, гармонично, планомерно, я хочу сказать огромное спасибо за то, как работают сотрудники нашей прокуратуры, города Владимира".
На торжествах в честь праздника во Владимире за отличную службу ведомственные награды и благодарности получили более 20 прокуроров города и области и ветераны службы. Завершилось торжество праздничным концертом.