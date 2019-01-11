Виктория Лопырева предпочитает не афишировать отца своего первенца. Однако папарацци умудрились заснять гламурную блондинку на одном из пляжей в Майами.

Виктория Лопырева предпочитает не афишировать отца своего первенца. Однако папарацци умудрились заснять гламурную блондинку на одном из пляжей в Майами.В Сети распространяются фотографии, сделанные в Америке, куда уехала , предположительно, чтобы родить. На снимках знойная красотка с очаровательным пузиком, вываливающимся из джинсовых шорт, запечатлена в компании некого брюнета. Причем на одном из снимков пара целуется, лежа на шезлонге, и мужчина обнимает Вику за шею. Заветные кадры опубликовали .Между тем в Telegram появилась информация, что мужчиной, снятым с Викторией Лопыревой, является некий Игорь Булатов. Бизнесмен и, что самое интересное, зять президента компании "Ташир"миллиардера Самвела Карапетяна. Как утверждает канал "Только никому...". у Игоря и Татевик двое детей. А еще до недавнего времени Игорь Булатов значился на сайте компании в статусе вице-президента, однако сейчас там этой информации нет.Впрочем, тот же канал подозревает некую странность в этих всплывших данных. Дескать, долгие месяцы Виктория Лопырева тщательно шифровалась, высматривала фотографов, стараясь скрыть отца своего ребенка, а тут на пляже в Майами так расслабилась. что не заметила папарацци. А еще потому снимки выглядят постановкой, по мнению "Только никому...", что лишь недавно в СМИ прошла информация о том, что Виктория могла забеременеть от самого Самвела Карапетяна.Напомним, о беременности Виктории Лопыревой слухи ходили не один месяц, однако модель предпочитала не комментировать эту информацию. Лишь недавно гламурная блондинка призналась, что действительно ждет ребенка, и выложила фотографию, на которой демонстрирует большой живот.