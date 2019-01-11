Российский биатлонист Александр Логинов прокомментировал победу в спринте на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе. Россиянин остался доволен своей стрельбой, а также был рад, что дотерпел до финиша.

Российский биатлонист Александр Логинов прокомментировал победу в спринте на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе. Россиянин остался доволен своей стрельбой, а также был рад, что дотерпел до финиша."Сегодня я доволен тем, что получилось отработать "на ноль", главное – дотерпел финишный круг", – приводит слова российского биатлониста ТАСС.Напомним, что Логинов впервые в своей карьере выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира. Россиянин обошел в Оберхофе норвежца Йоханнеса Бе и шведа Себастьяна Самуэльссона.