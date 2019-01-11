Ольга Бузова недвусмысленно намекает, что у нее появился мужчина. Поющая телеведущая задумалась о создании семьи.

Ольга Бузова недвусмысленно намекает, что у нее появилсямужчина. Поющая телеведущая задумалась о создании семьи.Ольга отдыхает на Мальдивах. В личном Instagram она периодическипубликует снимки с роскошного курорта и пишет обращения к таинственномувоздыхателю.Примечательно, что, судя по тем же соцсетям, Бузова ужепознакомила ухажера с родственниками. К примеру, младшая сестрапоющей телеведущей Анна как-то обмолвилась о новом избраннике знаменитойродственницы."Как бы я хотела, чтобы ты был рядом. Как бы я хотела, чтобыты это видел не на фото, а вживую", – подписала собственный снимок Ольга. "Боюсь,если увидит вживую, он тебя сегодня же заберет у меня", – прокомментировала публикациюАнна. В ответ Ольга мечтательно заметила, что готова уже сегодня выйти замуж. Судяпо всему, сестра звезды одобрила кандидатуру ухажера и не против нового романа Бузовой.Спустя время теледивавновь заинтриговала подписчиков. Ольга показала букет, который ей прислалпотерявший голову воздыхатель. Цветы были доставлены без записки, однако знаменитостьуверена, что что такой шикарный знак внимания ей оказал именно тот мужчина, окотором она думает в последнее время."Девочки, все-таки на этой планете есть еще настоящиемужчины 🥰😍 Которые несмотря на то,что находятся через целый океан от тебя, могут вот так взять и сделать вроде бымелочь, но в то же время такой огромный шаг 🥰🙏🏽Как же это романтично 🤩😍 Сегодня утроммне на виллу доставили шикарный букет цветов 👸🏻🌸Инкогнито, что еще более романтично 🤗🤗🤗 А вызнаете, как я люблю Цветы ❤ Ктоты? (здесь орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)" – написала артисткапод снимком.