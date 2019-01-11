Самый титулованный биатлонист в истории норвежец Уле-Эйнар Бьорндален выступил со словами поддержки в адрес россиянина Александра Логинова, на которого обрушился шквал критики после первой победы в карьере.

Самый титулованный биатлонист в истории норвежец Уле-Эйнар Бьорндален выступил со словами поддержки в адрес россиянина Александра Логинова, на которого обрушился шквал критики после первой победы в карьере.Напомним, ранее Логинов завоевал золото в спринтерской гонке на этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе.После финиша и награждения сразу несколько лидеров мирового биатлона, среди которых были француз Мартен Фуркад и норвежец Йоханнес Бе, потребовали от россиянина публичных извинений за допинговую историю, которая случилась с Логиновым в 2013 году. Тогда он был дисквалифицирован на два года после обнаружения в его допинг-пробе эритропоэтина."Он отбыл свое наказание за допинг, — сказал восьмикратный олимпийский чемпион, которого цитирует RT. — Нужно с уважением относиться к тому, что он все же вернулся".Отметим, что сам Логинов заявил, что хотел бы поговорить с Фуркадом лицом к лицу, чтобы "закрыть вопрос".