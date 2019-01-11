Его поймали владимирские транспортные полицейские

Его поймали владимирские транспортные полицейскиеВладимирские транспортные полицейские «поймали за руку» браконьера, который незаконно рыбачил в особо охраняемой природной территории акватории Оки.Правоохранители задержали 52-летнего мужчину, который ловил рыбу с помощью 12-ти «косынок». Запрещённые орудия лова и сам улов полицейские изъяли.В отношении браконьера возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, которое ему грозит, - лишение свободы до 2-х лет.