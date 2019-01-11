Торопившийся водитель из Набережных Челнов после семейной ссоры сорвал злость на пожилом мужчине, которого перед этим чуть не сбил на пешеходном переходе. Снятый камерой регистратора инцидент заинтересовал инспекторов.

Торопившийся водитель из Набережных Челнов после семейной ссоры сорвал злость на пожилом мужчине, которого перед этим чуть не сбил на пешеходном переходе. Снятый камерой регистратора инцидент заинтересовал инспекторов.Конфликт произошел около 11 часов утра 10 декабря на Автозаводском проспекте."Пешехода поздно заметил и на торможении, грубо говоря, подъехал. Пропустил дедушку, смотрю — справа еще женщина бежит. Думал, быстренько проеду. Мужчина прошел, меня в заднее крыло ударил", — поведал 30-летний владелец Chevrolet Cruze, уточнив, что он был на взводе после небольшой семейной ссоры.На кадрах видно, как водитель в ответ на обвинения со стороны пешехода ударил его кулаком в грудь, после чего вернулся за руль.В пятницу водителя доставили в отделение, на него составили протоколы за то, что он не пропустил пешехода и оставил транспортное средство на проезжей части. Что до рукоприкладства, то стражи порядка смогут дать ход делу только в том случае, если с заявлением обратится пострадавший.