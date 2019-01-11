Начальника Суздальской районной станции по борьбе с болезнями животных обвинили в превышении должностных полномочий.

Начальника "Суздальской районной станции по борьбе с болезнями животных" обвинили в превышении должностных полномочий.По версии следствия, чиновник сделал так, что одному из мясопереработчиков в течении трёх лет ветеринарные услуги оказывались по заниженной цене. В результате недополучено около 10-ти миллионов рублей, что сопоставимо с двухлетним финансированием данного учреждения.В отношении руководителя "Суздальской районной станции по борьбе с болезнями животных" возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает региональное УФСБ.