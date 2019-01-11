В Континентальной хоккейной лиге продолжается очередной игровой день регулярного чемпионата. Московский ЦСКА на своем льду одержал разгромную победу над челябинским Трактором со счетом 6:0.

В Континентальной хоккейной лиге продолжается очередной игровой день регулярного чемпионата. Московский ЦСКА на своем льду одержал разгромную победу над челябинским "Трактором" со счетом 6:0.В составе победителей по дублю оформили Константин Окулов (2-я и 36-я минуты) и Грег Скотт (42-я и 44-я), еще по шайбе забросили Кирилл Капризов (3-я) и Андрей Светлаков (38-я). Вратарь армейцев Илья Сорокин отразил все 19 бросков по своим воротам.ЦСКА с 80 очками продолжает лидировать в сводной таблице КХЛ. "Трактор" с 45 баллами идет восьмым в Восточной конференции.