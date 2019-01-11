В Южной Америке продолжается ралли-рейд Дакар-2019. Состоялся четвертый этап гонки. Как и накануне, победу в соревнованиях грузовиков одержала экипаж команды Камаз-мастер Андрея Каргинова.

В Южной Америке продолжается ралли-рейд "Дакар-2019". Состоялся четвертый этап гонки. Как и накануне, победу в соревнованиях грузовиков одержала экипаж команды "Камаз-мастер" Андрея Каргинова."Камаз" Андрея Каргинова преодолел спецучасток длиной 405 км за 4 часа 9 минут 49 секунд, что принесло российскому экипажу вторую победу подряд. Второе место занял выступающий Big Shock Racing чех Мартин Масик. Третье, четвертое и пятое места заняли экипажи "Камаз-мастер" — Айдар Мардеев, Эдуард Николаев и Дмитрий Сотников. После четырех этапов три первых места занимают российские экипажа – Николаева, Каргинова и Сотникова. Мардеев раположился на шестом месте.В соревнованиях багги победу одержал Сергей Карякин на Can-Am. Российский гонщик упрочил свое лидерство в общем зачете.