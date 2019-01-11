Известный российский певец Влад Топалов уже распланировал свою жизнь после ухода на заслуженный отдых. Артист уверен, что будет крутым дедом, а его жена Регина Тодоренко – не менее крутой бабушкой.

Известный российский певец Влад Топалов уже распланировалсвою жизнь после ухода на заслуженный отдых. Артист уверен, что будет крутымдедом, а его жена Регина Тодоренко – не менее крутой бабушкой.Свое представление о старости певец с супругой отобразили наснимке, опубликованном в Instagram.С помощью грима они добавили себе несколько десятков лет."Я буду очень крутым дедом, даст Бог дожить! Будуворчливым, вредным, иногда гадким, но добрым и любящим свою стаю. Только быдожить, и им терпения!", – подписал фото Топалов.У Регины Тодоренко и Влада Топалова недавно родился сын. Нановоиспеченных родителей после появления малыша обрушилась волна критики -молодые никак не хотели делиться с поклонниками подробностями о новорожденном. Вопросыо ребенке, которые задавали фанаты в соцсетях, пара просто игнорировала.Однако позже певцу все же пришлось обратиться к фанатам. Артиств резкой форме потребовал, чтобы подписчики прекратили травить его жену. Владзаявил, что не делится информацией о сыне намеренно, родители считают этопреждевременным.Теперь же, мечтая о годах на пенсии, признается, чтохочет вместе со своей семьей много путешествовать. "Тогда можно быть имодным, и веселым, и всегда на одной волне с внуками! Буду в татуировках иочках", – пишет певец.Поклонникам пост понравился. Они уверены, что все будетименно так, как запланировали и Тодоренко. Певец ранее признался, что длянего быть отцом – большая радость. Однако Топалов понимает, что дальше будеттяжелее.