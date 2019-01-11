Известный российский певец Влад Топалов уже распланировал
свою жизнь после ухода на заслуженный отдых. Артист уверен, что будет крутым
дедом, а его жена Регина Тодоренко – не менее крутой бабушкой.
Известный российский певец Влад Топалов уже распланировал
свою жизнь после ухода на заслуженный отдых. Артист уверен, что будет крутым
дедом, а его жена Регина Тодоренко – не менее крутой бабушкой.
Свое представление о старости певец с супругой отобразили на
снимке, опубликованном в Instagram.
С помощью грима они добавили себе несколько десятков лет.
"Я буду очень крутым дедом, даст Бог дожить! Буду
ворчливым, вредным, иногда гадким, но добрым и любящим свою стаю. Только бы
дожить, и им терпения!", – подписал фото Топалов.
У Регины Тодоренко и Влада Топалова недавно родился сын. На
новоиспеченных родителей после появления малыша обрушилась волна критики -
молодые никак не хотели делиться с поклонниками подробностями о новорожденном. Вопросы
о ребенке, которые задавали фанаты в соцсетях, пара просто игнорировала.
Однако позже певцу все же пришлось обратиться к фанатам. Артист
в резкой форме потребовал, чтобы подписчики прекратили травить его жену. Влад
заявил, что не делится информацией о сыне намеренно, родители считают это
преждевременным.
Теперь же, мечтая о годах на пенсии, признается, что
хочет вместе со своей семьей много путешествовать. "Тогда можно быть и
модным, и веселым, и всегда на одной волне с внуками! Буду в татуировках и
очках", – пишет певец.
Поклонникам пост понравился. Они уверены, что все будет
именно так, как запланировали и Тодоренко. Певец ранее признался, что для
него быть отцом – большая радость. Однако Топалов понимает, что дальше будет
тяжелее.