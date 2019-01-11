Переправа через Керченский пролив очень раздражает украинцев. Ни дня не обходится без очередной нелепой байки от выдумщиков из Незалежной. Зачастую откровенный бред озвучивают даже представители политической элиты страны. До этого глупости про Крымский мост пересказывал министр инфраструктуры Владимир Омелян, а на сей раз отличился глава министерства по вопросам временно оккупированных территорий Вадим Черныш.

Переправачерез Керченский пролив очень раздражает украинцев. Ни дня не обходитсябез очередной нелепой байки от выдумщиков из Незалежной.Зачастую откровенный бред озвучивают даже представители политическойэлиты страны. До этого глупости про Крымский мост пересказывал министринфраструктуры Владимир Омелян, а на сей раз отличился главаминистерства по вопросам временно оккупированных территорий ВадимЧерныш.Чиновник назвал сооружение "бутафорским пропагандистским проектом". Он усомнился в способности выдержать землетрясение."На самом деле конструкция моста не такая, как подчеркивают российскиеспециалисты. Он сейчас в спокойном состоянии движется", – заявил министрв эфире ObozTV.Одниконструкции переправы через Керченский пролив проседают, другиеподнимаются, заявил Черныш. Он объяснил это сложной геологией подмостом, а также особенностями конструкции. "За счет спутниковых снимков сразных углов мы видим, что разные части моста движутся в разныестороны", – заявил министр.Поего словам, проблемы есть и со строительством подъездов к Крымскомумосту. В пример он привел тоннель в поселке Октябрьский недалеко отКерчи: когда объект начали строить, случился сдвиг грунта.Неучли при проектировке переправы и переток воды из Азовского моря вЧерное, из-за которого у опор моста образуются дополнительные иловыеотложения. Это может серьезно затруднить судоходство под Крымскиммостом, полагает украинский чиновник.Блогер из НезалежнойЛариса Волошина пошла еще дальше. Она заявила об обнаружениироссийскими и израильскими учеными деформации опор.Впрочем, до обрушения переправы еще далеко, уверяет Волошина.Движениеавтомобилей по Крымскому мосту было открыто в середине мая прошлогогода президентом России Владимиром Путиным. С того момента по трассепроехали более 3,5 миллиона транспортных средств в обе стороны. Осенью2018 года было запущено движение большегрузных автомобилей.Навтором этапе будет открыта железнодорожная часть Крымского моста. Попланам строители завершат ее возведение к концу этого года. Поездасвяжут полуостров с другими регионами страны.