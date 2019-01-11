Соответствующее распоряжение подписал Владимир Сипягин

Соответствующее распоряжение подписал Владимир СипягинВо Владимирской области назначили нового директора департамента природопользования и охраны окружающей среды. С 10 января эту должность занимает Руслан Баринов.Руслан Баринов родился в 1975 году в поселке Новый Московской области. Окончил Московский государственный университет леса. С 1994-го года начал свою работу в коммерческих структурах и природоохранных учреждениях Москвы и Сергиево Посада. Трудился во о-исследовательском центре по обеззараживанию РАО и охране окружающей среды.До прихода на работу в 33-й регион был на должности главного инженера ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление Министерства обороны РФ».