Ляйсан Утяшева оставила профессиональный спорт много лет назад. Однако до сих пор 33-летняя гимнастка демонстрирует удивительную гибкость и растяжку.

Ляйсан Утяшева оставила профессиональный спорт много лет назад. Однако до сих пор 33-летняя гимнастка демонстрирует удивительную гибкость и растяжку.В конце 2018 года юморист Павел Воля со своей супругой гимнасткой и двумя их детьми отправились в теплые края. Пара регулярно делится фотографиями с отдыха, но, в отличие от коллег по отечественному шоу-бизнесу, не уточняет, где именно, чтобы, видимо, лишний раз не будоражить пронырливых журналистов.Впрочем, представители СМИ находят и другие поводы напомнить о Воле и Утяшевой. Так, репортеры обратили внимание на гимнастику Ляйсан, которой та занимается в отпуске. Дисциплинированная спортом с детства, та регулярно делает упражнения, в том числе по праздникам и на отдыхе. Возможно, именно это и стало залогом того, что спустя годы после ухода из спорта Утяшева сохранила невероятную гибкость и головокружительную растяжку.Ляйсан буквально вызвала фурор, когда опубликовала видео своего занятия в аккаунте в Instagram. "Раскачиваюсь по-тихоньку (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)" – коротко подписала Утяшева. В ролике гимнастка легко делает шпагат, встает на голову и выворачивает руки под невообразимым углом.У пользователей Сети буквально дух захватило. "До мурашек...", "Молодчинка, красотка такие люди и глаз и сердце радуют, удачи и успехов вам и вашей семье", "Вот это класс!!!", "На это можно смотреть вечно😄 потрясающе", "Ноги бесконечные!!!! ", "О, Боги, как это круто!", "Вот эта растяжка, пластика и грация!!! Браво!", "Вау..😍Это очень круто👍🏻 Ляйсан, продолжайте дальше, и делитесь с нами зарядками!", "Растопырилась, но как красиво!" – высказали свое восхищение поклонники.Разумеется, не обошлось без сравнений со скандально известной (хотя как это возможно, когда та балерина, а гимнастка). "волочкова как конь двигается, а эта изящная, красивая девушка", "вот только это посмотрела и тут же волочковские триугольники вспомнила, ужасные просто, здесь же все так мило!", "С такой растяжкой, Волочковой остается только плакать", – прокомментировали подписчики.