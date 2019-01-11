В провинции Гуантанамо на Кубе в результате дорожно-транспортного происшествия не менее шести человек погибли и 30 получили травмы различной степени тяжести. Водитель автобуса, потеряв управление, съехал с проезжей части.

В провинции Гуантанамо на Кубе в результате дорожно-транспортного происшествия не менее шести человек погибли и 30 получили травмы различной степени тяжести. Водитель автобуса, потеряв управление, съехал с проезжей части. О ЧП сообщает Кубинское агентство новостей.Как уточняется, водитель автобуса пытался обогнать другой автомобиль. Все пострадавшие в результате аварии были госпитализированы, передает ТАСС. В настоящее время МВД страны продолжает расследование по факту случившегося.По официальной информации, ежедневно на Кубе происходит в среднем 31 дорожно-транспортное происшествие. Причинами большинства аварий являются невнимательность водителей, превышение скорости, плохое состояние дорог и изношенность автопарка страны. Возраст многих автомобилей на Кубе превышает 50 лет.