В Республике Коми, недалеко от Сыктывкара, рейсовый автобус столкнулся с лесовозом. В результате ДТП пострадали 15 человек. В настоящее время 10 из них (в том числе трое детей) находятся в больнице.

В Республике Коми, недалеко от Сыктывкара, рейсовый автобус столкнулся с лесовозом. В результате ДТП пострадали 15 человек. В настоящее время 10 из них (в том числе трое детей) находятся в больнице.По предварительной информации, виноват водитель лесовоза - он не пропустил автобус, передает телеканал "Россия 24".Как уточняется, водитель лесовоза за последний год уже трижды привлекался к административной ответственности за нарушения на дорогах. Об этом СМИ сообщили представители ГИБДД Сыктывкара. Дважды его привлекали за превышение скорости и один раз – за несоблюдение дорожных знаков, передает ТАСС.