В общей сложности они украли 10 аккумуляторов

В общей сложности они украли 10 аккумуляторовВо Владимире двух местных жителей подозревают в серии краж. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.С сентября по декабрь прошлого года в полицию поступило несколько сообщений о пропаже аккумуляторов, которые обеспечивают функционирование световых элементов на дорожных знаках. Их применяли во время ремонта федеральной автодороги. Злоумышленники незаметно похищали оборудование и скрывались.В общей сложности они украли 10 аккумуляторов. Сумма ущерба превысила 80 тысяч рублей.Правоохранители проводят проверку на причастность мужчин к совершению подобных преступлений. Они находятся под подпиской о невыезде.