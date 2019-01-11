В общей сложности они украли 10 аккумуляторов
В общей сложности они украли 10 аккумуляторов
Во Владимире двух местных жителей подозревают в серии краж. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.
С сентября по декабрь прошлого года в полицию поступило несколько сообщений о пропаже аккумуляторов, которые обеспечивают функционирование световых элементов на дорожных знаках. Их применяли во время ремонта федеральной автодороги. Злоумышленники незаметно похищали оборудование и скрывались.
В общей сложности они украли 10 аккумуляторов. Сумма ущерба превысила 80 тысяч рублей.
Правоохранители проводят проверку на причастность мужчин к совершению подобных преступлений. Они находятся под подпиской о невыезде.