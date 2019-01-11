Прилучный и Муцениеце живут душа в душу, у них все хорошо. По словам пиар-менеджера пары Мариам Халиловой, сообщения о насилии, которое учинил Павел над супругой – бред.

Прилучный и Муцениеце живут душа в душу, у них все хорошо.По словам пиар-менеджера пары Мариам Халиловой, сообщения о насилии, котороеучинил Павел над супругой – бред.Информация об избиении известным актером Павлом Прилучнымсвоей супруги Агаты Муцениеце появилась 11 января в СМИ. Журналисты сообщали соссылкой на источник в правоохранительных органах, что тревожный звонок поступилот подруги Агаты – и по совместительству пиар-менеджера – Мариам Халиловой.Однако сама Мариам позже решила отказаться от своих слов. "Сейчасмы разбираемся по поводу того бреда, что был написан. Созвонилась сжурналистом, который написал, будет решать, что делать, ведь все этопреследуется законом. Да, у Агаты и Павла все хорошо", – приводит словаХалиловой StarHit.Как ранее писали Дни.Ру со ссылкой на "Комсомольскуюправду", наряду полиции 28 декабря пришлось срочно выезжать в подмосковныйособняк Прилучного. Стражей порядка вызвала подруга жены актера АгатыМуцениеце: женщина утверждала, что Павел запер супругу дома и избивает ее.Как рассказали в полиции, Халилова почти кричала в трубку,что Муцениеце избивают до полусмерти. Однако, когда стражи порядка прибыли вособняк, пострадавшая отказалась от медицинской помощи и фиксации побоев. Комментироватьситуацию с вызовом полиции и Муцениеце отказались. Агент Павлаподчеркнула, что такого рода инциденты актер оставляет без комментариев.Разлад в отношениях Павла и Агаты наметился летом. Однакопара быстро помирилась. тогда признал, что и он, и Агата – люди вспыльчивые,ревнивые и влюбленные. Они не раз собирались разводиться, и даже били посуду.По мнению Прилучного, это нормально для отношений, которые длятся более 3 лет.