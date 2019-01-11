Прилучный и Муцениеце живут душа в душу, у них все хорошо.
По словам пиар-менеджера пары Мариам Халиловой, сообщения о насилии, которое
учинил Павел над супругой – бред.
Прилучный и Муцениеце живут душа в душу, у них все хорошо.
По словам пиар-менеджера пары Мариам Халиловой, сообщения о насилии, которое
учинил Павел над супругой – бред.
Информация об избиении известным актером Павлом Прилучным
своей супруги Агаты Муцениеце появилась 11 января в СМИ. Журналисты сообщали со
ссылкой на источник в правоохранительных органах, что тревожный звонок поступил
от подруги Агаты – и по совместительству пиар-менеджера – Мариам Халиловой.
Однако сама Мариам позже решила отказаться от своих слов. "Сейчас
мы разбираемся по поводу того бреда, что был написан. Созвонилась с
журналистом, который написал, будет решать, что делать, ведь все это
преследуется законом. Да, у Агаты и Павла все хорошо", – приводит слова
Халиловой StarHit.
Как ранее писали Дни.Ру со ссылкой на "Комсомольскую
правду", наряду полиции 28 декабря пришлось срочно выезжать в подмосковный
особняк Прилучного. Стражей порядка вызвала подруга жены актера Агаты
Муцениеце: женщина утверждала, что Павел запер супругу дома и избивает ее.
Как рассказали в полиции, Халилова почти кричала в трубку,
что Муцениеце избивают до полусмерти. Однако, когда стражи порядка прибыли в
особняк, пострадавшая отказалась от медицинской помощи и фиксации побоев. Комментировать
ситуацию с вызовом полиции и Муцениеце отказались. Агент Павла
подчеркнула, что такого рода инциденты актер оставляет без комментариев.
Разлад в отношениях Павла и Агаты наметился летом. Однако
пара быстро помирилась. тогда признал, что и он, и Агата – люди вспыльчивые,
ревнивые и влюбленные. Они не раз собирались разводиться, и даже били посуду.
По мнению Прилучного, это нормально для отношений, которые длятся более 3 лет.