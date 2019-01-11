После вывода войск из Сирии США должны передать все дела России, поскольку мир в стране обеспечить способна только наша страна. Об этом пишет не российская пресса, а авторитетное американское издание Foreign Affairs.

После вывода войск из Сирии США должны передать все дела России, поскольку мир в стране обеспечить способна только наша страна. Об этом пишет не российская пресса, а авторитетное американское издание Foreign Affairs.Как отмечается, только у Москвы есть достаточные силы, чтобы не допустить новый подъем терроризма, обеспечить соглашение между курдами и Турцией, а также избежать конфликта между Ираном и Израилем.По мнению авторов статьи, Соединенные Штаты Америки должны как можно быстрее заключить соглашение с законными властями Сирии, Россией, Ираном и Турцией, передает телеканал "Россия 24".