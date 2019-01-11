Джулиану Ассанжу нужно сдаться британским властям. Об этом заявил глава МИД Эквадора Хосе Валенсия. Он считает, что для основателя WikiLeaks, который укрывается в посольстве Эквадора в Лондоне, такой вариант был бы более подходящим.

Джулиану Ассанжу нужно сдаться британским властям. Об этом заявил глава МИД Эквадора Хосе Валенсия. Он считает, что для основателя WikiLeaks, который укрывается в посольстве Эквадора в Лондоне, такой вариант был бы более подходящим."Мы видим, что у ситуации сейчас есть два выхода для господина Ассанжа: остаться на неопределенный срок в посольстве или сдаться, — приводит слова Валенсии телеканал "Россия 24". — И этот вариант, как мы считаем, для него самый позитивный".Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж попросил о политическом убежище в 2012 году. За семь лет он ни разу не выходил из здания посольства Эквадора. Если он покинет дипведомство, то будет задержан британской полицией за отказ явиться в суд. Выдачи Ассанжа также добиваются Соединенные Штаты, где ему грозит наказание за разглашение секретных данных Госдепа. На проживание Ассанжа в посольстве власти Эквадора уже потратили около 5 миллионов долларов.