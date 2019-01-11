Мужчину подозревают в превышении полномочий

Мужчину подозревают в превышении полномочийРегиональное УФСБ России проверит деятельность начальника государственного бюджетного учреждения «Суздальская районная станция по борьбе с болезнями животных». Мужчину подозревают в превышении полномочий.Весной 2015 года в ГБУ ВО «Суздальская райСББЖ» разработали и составили согласованный с департаментом ветеринарии обладминистрации прейскурант на ветеринарные услуги.После этого руководитель учреждения незаконно издал приказы об изменении стоимости ветуслуг для обслуживания мясоперерабатывающего цеха одного из бизнесменом. На протяжении трех лет в ГБУ ВО «Суздальская райСББЖ» для указанного предпринимателя оказывались ветеринарные услуги по сниженной цене.Незаконными действиями мужчины причинен материальный ущерб в виде недополученных 10 миллионов рублей.В отношении руководителя ГБУ ВО «Суздальская райСББЖ» возбуждено уголовное дело.