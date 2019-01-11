Стас Барецкий – фигура очень противоречивая. Водитель по образованию, в 2005—2008 годах он выступал в группе Ленинград, работал администратором в агентстве похоронных услуг, а сегодня руководит Союзом Профессиональных Ритуальных Агентов. Поэтому к смерти у него особое отношение.

Стас Барецкий – фигура очень противоречивая. Водитель по образованию, в 2005—2008 годах он выступал в группе "Ленинград", работал администратором в агентстве похоронных услуг, а сегодня руководит "Союзом Профессиональных Ритуальных Агентов". Поэтому к смерти у него особое отношение."Разве ж "Нимфа" кисть дает? А у нас что ни гроб то огурчик! Первый сорт, прима, в нем жить можно!" – нахваливал свой всегда нужный товар мастер гробовых дел Безенчук в "12 стульях". Барецкий тоже знает о траурных мероприятиях и аксессуарах к ним все. Он следует принципу: готовь сани летом, а гроб – всегда.Вот и про похороны здравствующих эстрадных звезд он задумался заранее. "Меня как человека с 16-ти лет работающего на кладбище, очень будоражат истории с нашими престарелыми звездами, – говорит Барецкий. – Пугачевой 69 лет, Киркорову - 52 года, Газманов, Лещенко, Макаревич... Перечислять смешно, все их знают... Недавняя история с Осиным, которого не на что было хоронить,совсем добила"."Я как Президент "Союза профессиональных Ритуальных Агентов", готов на себя возложить эту миссию,и хоронить "наших престарелых звезд" бесплатно, также вести их могилы (поддерживать чистоту и т. д.) тоже бесплатно", – подчеркнул Стас на своей странице в социальной сети "Инстаграм".Кстати, все названные Барецким (слава богу, здравствующие!) звезды – народные артисты Советского Союза и России. Значит, по статусу и званию им положены места на престижных Новодевичьем или Ваганьковском кладбище. Землю там выдают только с разрешения столичного градоначальника и далеко не всем. Хотя, как писали ранее, та же Примадонна купила себе место на Кузьминском кладбище столице, где покоятся ее родители и брат.Местом на погосте загодя в свое время озадачился и Иосиф Кобзон. "В 1997 году скончался выдающийся конферансье, художественный руководитель Московского театра эстрады, профессор ГИТИС Борис Брунов. Я попросил у премьер-министра Черномырдина и управляющего делами президента Бородина разрешения похоронить Брунова на Новодевичьем кладбище, хотя по статусу – народный артист РСФСР – он и не тянул, – рассказал Кобзон "Дни.Ру" незадолго до кончины. – И когда я приехал выбирать место под могилу, мне понравился участок на аллее, возле Улановой и Никулина. Но чиновники всех уровней категорически отказывали. Мол, любое другое место, но только не тут. Я пообещал, что все равно узнаю причину отказа, чего бы мне это не стоило. И тут они сдались: "Иосиф Давыдович, дело в том, что мы это место для Вас держим". И тогда я написал бумагу, в которой завещал себя похоронить рядом с мамой Идой Исаевной на Востряковском кладбище. Выкупил там участок, чтобы больше никогда подобных разговоров не было, – заявил певец. – Это наше родовое место".