Скандальный блогер Лена Миро прокомментировала в своем микроблоге в ЖЖ последний пост телеведущей в Instagram, который она посвятила православию. Фото Ксении Собчак из бани напротив книг с христианской тематикой вызвало резонанс.

Скандальный блогер Лена Миро прокомментировалав своем микроблоге в "ЖЖ" последний пост телеведущей в Instagram, который она посвятила православию.Фото Ксении Собчак из бани напротив книг с христианской тематикой вызвало резонанс.Миро отметила, что непринадлежит людям, чьи чувства оскорбляются "малейшим дуновением ветра". Ведьона и без того довольно часто подвергается критике за свои резкие высказыванияв адрес знаменитостей. Впрочем, как и"Ксения запилила вИнстаграм фото, на котором демонстрирует голое плечо перед полкой с православнойлитературой", – констатировала блогер (здесь и далее орфография и пунктуация авторасохранены – прим. ред.). "Лично мои религиозные чувстваСобчак не оскорбила", – подчеркнула она.Миро призналась, что ей стало любопытно неоднозначноеотношение телеведущей и политика к православию. "Почемувсе ее религиозные выпады… направлены на православие?.. Ксения то в рясуправославного священника облачится, то возле православного храма с бутылкойспляшет", – задалась вопросом Лена Миро."Только православные еесмешат. Только их жесты, праздники и традиции удостаиваются глумливого пераКсении", – заявила блогер. Отметим, что публикация вызвала негодованиепользователей соцсетей. Многие посчитали снимок и подпись знаменитость к нему издевательствомнад религиозными чувствами верующих.