Скандальный блогер Лена Миро прокомментировала
в своем микроблоге в ЖЖ последний пост телеведущей в Instagram, который она посвятила православию.
Фото Ксении Собчак из бани напротив книг с христианской тематикой вызвало резонанс.
Скандальный блогер Лена Миро прокомментировала
в своем микроблоге в "ЖЖ" последний пост телеведущей в Instagram, который она посвятила православию.
Фото Ксении Собчак из бани напротив книг с христианской тематикой вызвало резонанс.
Миро отметила, что не
принадлежит людям, чьи чувства оскорбляются "малейшим дуновением ветра". Ведь
она и без того довольно часто подвергается критике за свои резкие высказывания
в адрес знаменитостей. Впрочем, как и
"Ксения запилила в
Инстаграм фото, на котором демонстрирует голое плечо перед полкой с православной
литературой", – констатировала блогер (здесь и далее орфография и пунктуация автора
сохранены – прим. ред.). "Лично мои религиозные чувства
Собчак не оскорбила", – подчеркнула она.
Миро призналась, что ей стало любопытно неоднозначное
отношение телеведущей и политика к православию. "Почему
все ее религиозные выпады… направлены на православие?.. Ксения то в рясу
православного священника облачится, то возле православного храма с бутылкой
спляшет", – задалась вопросом Лена Миро.
"Только православные ее
смешат. Только их жесты, праздники и традиции удостаиваются глумливого пера
Ксении", – заявила блогер. Отметим, что публикация вызвала негодование
пользователей соцсетей. Многие посчитали снимок и подпись знаменитость к нему издевательством
над религиозными чувствами верующих.