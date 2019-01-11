Они не подпускали врачей к ребенку

Они не подпускали врачей к ребенкуРегиональный СледКом возбудил уголовное дело по факту смерти новорожденного мальчика в Гусь-Хрустальном. Женщина, воспитывающая малолетнюю дочь, нашла себе сожителя. У них родилось двое детей.Младший сын родился в июне прошлого года, сразу же после выписки из роддома, малыша дважды осматривала патронажная медсестра. Однако с середины июля родители перестала впускать медработника в дом, ей не давали проверить состояние здоровья новорожденного.Доктора, обеспокоенные ситуацией, неоднократно пытались навестить мальчика, но дверь квартиры не открывали. Все старания были напрасными.Как следует из установленной хронологии событий, утром 08 декабря родители покормили малыша и ушли на кухню, а когда вернулись в комнату, мальчик уже был мертв. По заключению эксперта смерть 6-месячного ребенка наступила из-за последствий пневмонии.Материальное положение семьи признали достаточным, у детей были нормальные условия проживания. Но при этом на полуторагодовалого и новорожденного сыновей родители даже не оформили свидетельства о рождении.Новорожденного мальчика оставили без медицинской помощи и наблюдения, что и привело к трагедии. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.