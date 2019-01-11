В Донбассе пропал итальянский журналист. Об этом сообщили в генпрокуратуре ЛНР. Об исчезновении военного фотографа и корреспондента Роберто Травана там узнали от его знакомой - жительницы Мариуполя.

В Донбассе пропал итальянский журналист. Об этом сообщили в генпрокуратуре ЛНР. Об исчезновении военного фотографа и корреспондента Роберто Травана там узнали от его знакомой — жительницы Мариуполя.По ее словам, в середине декабря 2018 года журналист прибыл в город, чтобы снять серию репортажей о вооруженном конфликте в регионе. К нему были приставлены несколько украинских пограничников, передает телеканал "Россия 24". Но Траван жаловался, что они не дают ему снимать то, что он считает нужным.Последний раз иностранец выходил на связь со своей знакомой 23 декабря, а перед этим сказал, что силовики пообещали отвезти его на передовую. О местонахождении журналиста с тех пор ничего неизвестно. На его странице в Facebook записи появляются регулярно, но непонятно, сам ли он их публикует.