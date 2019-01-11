На 5-6 часов задержался прилет двух самолетов из Москвы в Санкт-Петербург. Причиной стал сильный боковой ветер в аэропорту Пулково. Из-за ветра самолеты вернулись на запасной аэродром во Внуково, откуда ранее и вылетели.

На 5-6 часов задержался прилет двух самолетов из Москвы в Санкт-Петербург. Причиной стал сильный боковой ветер в аэропорту Пулково. Из-за ветра самолеты вернулись на запасной аэродром во Внуково, откуда ранее и вылетели.После обслуживания самолеты вновь предприняли попытку долететь до Северной столицы, сообщает РИА Новости. Рейсы SU6018 и SU6028 прибыли в Петербург около 18 часов вместо 12 часами 10 минутами и 13 часами 10 минутами по московскому времени. Рейс из Мурманска SU6344 вместо Пулкова также сел сначала во Внуково. В Питер пассажиры из Мурманска прилетели на 5 часов позже расчетного времени.Еще один авиарейс из Москвы S79807 ожидается в Петербурге около 19 часов 40 минут. Это на 3 часа 30 минут позже графика. Еще на час позже должен прибыть московский рейс SU320 из столицы, который стоит в расписании прилета на 16 часов 30 минут.Кроме авиакомпании "Россия" задержан рейс "Аэрофлота" из Пулкова в Москву, а также рейс Uzbekistan Airways в узбекский Наманган. Полтора часа составила задержка с вылетом самолета "Уральских авиалиний" в российскую столицу. На два часа задержан вылет самолетов из Санкт-Петербурга в Амстердам, Кострому, Архангельск, Ростов-на-Дону и в Мурманск.Большинство самолетов приземлялись в Пулкове в обычном режиме. Решения о влетах и посадках при этом принимали экипажи воздушных судов самостоятельно, в зависимости от погодных условий. Всего 11 января Пулково планирует принять и отправить порядка четырех сотен авиарейсов.