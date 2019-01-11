В Сети появилась скандальная переписка, от которой особо впечатлительные барышни могут попадать в обморок. В беседе помощник некого состоятельного бизнесмена подбирал шефу мужчин для утех.

В Сети появилась скандальная переписка, от которой особовпечатлительные барышни могут попадать в обморок. В беседе помощник некого состоятельногобизнесмена подбирал шефу мужчин для утех.Скрины обнародовал Telegram-канал "Только никому", заметив,что не может подтвердить ее достоверность. В описании к публикациизначилось, что одного телеведущего, имя которого не называется, но отмечается,что он очень известный, зазывали на корпоратив с продолжением в спальнезаказчика.Якобы в начале ноября ушедшего года некий олигарх, чье имятакже неизвестно, планировал свой день рождение в Австрии и хотел сделать себеинтимный подарочек. Причем клиент в деталях озвучивал как именно будетпроходить встреча – мягко говоря, называл сколько раз и в каких позах онпланирует общаться.В переписке представитель заказчика отмечает, что бизнесменне только сказочно богат, но и молод – ему всего 32 года, а также хорош собой –харизматичен и подтянут. Также помощник миллиардера просил телеведущего найти ещекакую-нибудь звезду нетрадиционной сексуальной ориентации для интима втроем.Предполагаемый исполнитель заказа принялся перечислять именазнаменитостей, которые, по его мнению, могли бы составить им компанию. Отпредставленного списка волосы на голове встают дыбом. В геи телеведущийзаписал Ивана Дорна, Тимати, Алексея Воробьева, Егора Крида, Митю Фомина,Сергея Лазарева и Дмитрия Билана, к слову, никак не подтвердив свои догадки. Отметим, что по сообщениям того-же Telegram-канала олигарху пришлось искатьдругого фаворита, известный телеведущий в последний момент отказался.